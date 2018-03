Übergabe der Petition «Einführungsklassen jetzt» an Grossratspräsident Remo Gallacchi

Die Petition an den Grossen Rat fordert, die allseits vermissten Einführungsklassen (EK) per Schulgesetz wieder zu ermöglichen, in welchen Kindern zur Bewältigung des Lernstoffes der ersten Klasse zwei Jahre zur Verfügung stehen.

Angeführt von Grossrätin und Gemeinderätin Annemarie Pfeifer, die schon im März 2017 mit einem Anzug eine Verbesserung beim System der integrativen Schule gefordert hatte, konnten die Mitglieder des Petitionskomitees die Unterschriftenbögen dem Grossratspräsidenten zu Handen der Petitionskommission übergeben.

Ein erfolgreicher Einstieg in die Schulzeit ist besonders wichtig. Zur Zeit könne mit den Mitteln der Schule der unterschiedliche Entwicklungsstand der Kinder nicht wirksam aufgefangen werden, so eine Medienmitteilung der EVP Riehen. Unter dem heute geltenden Gesetz seien die bewährten Einführungsklassen und andere Förderformen im Klassenverband nicht mehr möglich, worunter sowohl Schulkinder, als auch deren Eltern und Lehrpersonen leiden würden.

Die 700 Unterschriften sollen dem Regierungsrat und dem Grossen Rat signalisieren, dass endlich die notwendigen gesetzlichen Veränderungen beschlossen werden, damit in der Volksschule neben den individuellen Förderungsmassnahmen zusätzlich auch Angebote im Klassenverband wie Einführungsklassen (EK), welche den Schulstoff der ersten Klasse in zwei Jahren vermittelt, und andere angeboten werden», so die EVP Riehen.