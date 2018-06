Überraschung am diesjährigen Grand Prix Design in Basel

Zwei aussergewöhnliche Gestalterinnen und - überraschend - eine Traditionsfirma erhalten den diesjährigen Grand Prix Design. Sie tragen zum Renomée des Schweizer Designs bei. Die Auszeichnung wird auf Empfehlung der Eidgenössischen Designkommission vergeben. Der «Schwei­zer Grand Prix De­sign» soll die De­sign­sze­ne för­dern, stär­ken und wür­di­gen und die Tra­di­ti­on des Schwei­zer De­signs zum Aus­druck brin­gen. Die Preise sind mit je 25 000 Franken dotiert.

Cécile Feilchenfeldt: Stricken für Louis Vuitton

Dass Stricken auch Teil der Haute Couture sein kann, hat Cécile Feilchenfeldt bewiesen. Sie vereint luxuriöse und rohe Materialien und erweitert damit die Grenzen des Strickens. Ihre Kreationen mit unerwarteten Kombinationen, verspielten und klaren Formen sowie überraschenden Verwandlungen des Materials sind das Resultat ihres unkonventionellen Schaffens, Sie arbeitet mit einer Strickmaschine und ist eine wahre Künstlerin. «Mit der Strickmaschine stellt sie Muster her, verkauft diese an Textilmessen an die Fashion Brands», erklärt Anna Niederhäuser, Leiterin des Grand Prix Design 2018. Cécile Feilchenfeldt arbeitet mit Marken wie Louis Vuitton und Schiaparelli zusammen. Sie ist eine Ausnahmeerscheinung im Schweizer Textildesign.

Marc Asekhame / BAK, 2018

Felco: Die rote Gartenschere, die zu jedem Haushalt gehört

Der Überraschungspreisträger dieses Jahr ist die Firma Felco. Denn heuer erhält ein Alltagsgegenstand den begehrten Design-Preis, die Gartenschere der Firma Felco. «Es mag ungewöhnlich erscheinen», sagt Jörg Boner, Leiter der Eidgenössischen Designkommission. «Wir zeichnen oft Gestalter aus, doch im Produktdesign sind die Auftraggeber enorm wichtig». Ein solcher ist die Firma Felco, die seit 1948 die bekannte Gartenschere mit dem roten Griff vertreibt. «Es ist das meistkopierte Werkzeug der Welt», so Jörg Boner. Die hohe Qualität, die Innovationsfreudigkeit von Felco soll mit dem Grand Prix Design gewürdigt werden.

Rosemarie Tissi: Grafikdesignerin, mit prägnantem und minimalem Design

Der Name der Zürcher Grafikdesignerin Rosamarie Tissi mag ausserhalb der Designszene nicht allen geläufig sein, dafür ist es ihr Werk. «Ich habe nie für Ruhm und Ehre gearbeitet», sagte Rosemarie Tissi. Genau dies wird ihr mit dem Preis zuteil. Die Grafikdesignerin gründete nach der Ausbildung an der Zürcher Kunstgewerbeschule mit Siefried Odermatt das renommierte Atelier «Odermatt & Tissi». Es war eine Zeit, in der Frauen in der Grafikbranche nicht stark vertreten waren und die Arbeit für sie war schwierig. Rosemarie Tissi widersetzte sich dennoch allen Widrigkeiten und wurde zu einer der bedeutendsten Grafikdesignerinnen des 20. Jahrhunderts. Plakate, aber auch das Design für Banknoten in den 1990er Jahren, Lehrbücher gehören in ihr Portfolio. Der Bund vergibt den Schweizer Grand Prix Design an die Wegbereiterin für die Bedeutung ihres Werks und ihrer Kariere sowie für den Einfluss auf Grafikdesignerinnen und -designer und den wichtigen Beitrag zur Geschichte des Schweizer Grafikdesigns im 20. Jahrhundert. Ihr prägnantes, minimales Design inspiriert noch heute Design-Schüler.

Marc Asekhame / BAK, 2018

Die Schweizer Designpreise werden morgen, am Dienstag, 12. Juni, in Anwesenheit von Bundespräsident Alain Berset verliehen.