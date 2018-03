Übertroffene Erwartungen für das Kunstmuseum

Das erste volle Betriebsjahr des Kunstmuseums Basel seit Eröffnung des Neubaus im Frühling 2016 hat mehr Besucher ins Museum gelockt als erhofft: Die Zielvorgabe von 300‘000 Besuchern konnte 2017 deutlich übertroffen werden (+11,5 Prozent) ebenso wie die anderen wesentlichen Leistungsziele im Bereich Führungen und Schulklassen (+26 Prozent).

Die Zunahme bei den Besucherzahlen ist unter anderem der Aktivierung der Sammlung zu verdanken. Die Vielfalt der Sammlung konnte ausserdem in den attraktiven Räumen des Neubaus gezeigt werden. Beides führte dazu, dass sich 51 Prozent mehr Publikum als im Vorjahr in die Sammlung und die kleineren Wechselausstellungen locken liess (127‘009 Besucher). Ausstellungen wie «Richard Serra» im Gegenwart, «Weibsbilder» oder «Otto Freundlich» im Neubau wie auch mehrere Sammlungspräsentationen im Hauptbau, darunter die «Schweizer Berge» oder die «Sammlungsmomente» der Klassischen Moderne, zogen erfreulich viele Besucherinnen und Besucher an.

Besonders erfolgreich waren die Sonderausstellungen «¡Hola Prado!» und «Chagall». Den Dialog des Kunstmuseums mit dem Prado in Madrid sahen 54‘392 Besucher, Marc Chagalls Frühwerk lockte bis zum Ende des Jahres 70‘537 Besucher ins Kunstmuseum und konnte bei Ausstellungsende am 21. Januar 2018 insgesamt 103‘017 Besucher verzeichnen. Auch den «Verborgenen Cézanne» sahen über 40‘000 Menschen.

Feste und Festivals

Eine steigende Anzahl von Programmen, darunter das Sommerfest «¡Adios Prado!» und Kooperationen mit anderen Institutionen wie beispielsweise dem Zeiträume Festival oder dem Sinfonieorchester Basel, erfreuten ebenfalls ein zahlreiches und breites Publikum. Der 2016 eingeführte Familientag wurde wiederholt und fand mit 3‘361 Besuchern erneut grossen Anklang. 966 Gruppenführungen wurden 2017 durchgeführt. Dazu besuchten 1‘555 Schulklassen das Museum; ein Zuwachs von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt stiessen die Aktivitäten des Kunstmuseums auf ein erfreulich breites und wachsendes internationales Medienecho. Mit «¡Hola Prado!» wurde die spanische Presse auf das Kunstmuseum aufmerksam, die Chagall-Ausstellung wurde bis nach Russland und in die Ukraine rezipiert.

Die Sammlung des Kunstmuseums konnte 2017 im Bereich der Klassischen Moderne um bedeutende Werke und Werkgruppen erweitert werden. Das bedeutendste darunter, das Gemälde «Stafelalp. Rückkehr der Tiere» von Ernst Ludwig Kirchner, wurde im Oktober vom Schweizer Kunstsammler Eberhard W. Kornfeld geschenkt. Durch die Schenkung Hartmut und Betty Raguse-Stauffer kamen seit 2016 insgesamt gegen 170 Zeichnungen, Druckgrafiken und Fotografien in die Öffentliche Kunstsammlung, darunter 61 Holzschnitte, Radierungen und Lithografien der deutschen Expressionisten Ernst Barlach, Max Beckmann, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Christian Rohlfs und Karl Schmidt-Rottluff.

Die Geschichte der Sammlung wird aktuell in der Sonderausstellung «Basel Short Stories. Von Erasmus bis Iris von Roten» und in der Sammlungspräsentation «Kunst. Geld. Museum. 50 Jahre Picasso-Story» thematisiert. In den kommenden Monaten wird der Fokus im Kunstmuseum Basel auf der zeitgenössischen Kunst liegen. Mit den Ausstellungen von Theaster Gates, Sam Gilliam, Maria Lassnig, Martha Rosler und Hito Steyerl wird das Kunstmuseum Basel im Sommer einen Schwerpunkt mit internationaler Gegenwartskunst setzen.