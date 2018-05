Überwinde den inneren Schweinehund: Die Stadtreinigung präsentiert sich auf dem Barfi

Weshalb müssen Altpapier und Karton separat gebündelt werden? Wie sieht’s im begehbaren Bebbi-Sagg aus, was muss wie und wo entsorgt werden? Wie wird ein Wischbesen der Stadtreinigung hergestellt und über welche Fahrzeuge verfügt die Stadtreinigung? Fragen über Fragen, die an diesem Tag direkt von den Fachleuten beantwortet werden.

Stadtreinigung

Die Stadtreinigung, die zum Tiefbauamt des Bau- und Verkehrsdepartementes (BVD) gehört, will nahe bei der Bevölkerung und ihren spezifischen Bedürfnissen in Sachen Stadtsauberkeit sein. Deshalb präsentiert sie ihre Dienstleistungen am Samstag, 2. Juni 2018, zwischen 09.30 und 16.00 Uhr, auf dem Barfüsserplatz. Dies zusammen mit ihren Partnern Amt für Umwelt und Energie (AUE) vom Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) und der Basler Privatfirma Lottner AG.

Aus einer beachtlichen Höhe von zwölf Metern und mehr kann von einer Hebe-Scherenbühne aus in die Glaskammern eines Glassammelfahrzeugs geschaut werden. Im begehbaren Bebbi-Sagg des Amtes für Umwelt und Energie ist in Erfahrung zu bringen, was wie und wo entsorgt werden kann. Und an einem Stand kann beobachtet werden, wie die beliebten Wischbesen der Stadtreinigung hergestellt werden; sie können dann auch gleich ausprobiert werden.

Diverse Fahrzeuge

Es besteht auch die Möglichkeit, die verschiedenen Fahrzeuge der Stadtreinigung aus nächster Nähe zu begutachten. Fragen werden beantwortet wie: Was ist der Unterschied zwischen einer Wischmaschine CityCat 5006 und der CityCat 2020? Wo und wie verschwinden Bebbi-Säcke im Kehrichtfahrzeug? Wie wird der Hochdruckreiniger Torbo eingesetzt, damit Schmierereien an den Wänden entfernt werden können? Schliesslich: Wie fühlt es sich an, mit dem Glutton den Litteringabfall einzusaugen? Und wer will einmal auf einer Wischmaschine mitfahren?

Zwei Stände

An zwei Ständen zeigt die Stadtreinigung schliesslich auf, welche Dienstleistungen insgesamt bestehen und wie beispielsweise die Dräggwägg-App funktioniert, welche Abfallfraktionen angemeldet werden müssen, wie Altpapier und Karton gebündelt bereitgestellt werden soll, welche Containergrössen bestellt werden können und wie die Leerungen verrechnet werden. Auch kann mit Teamleitern und Stellvertretern aus vier Reinigungsgebieten das direkte Gespräch gesucht werden. Ein Bhaltis, die Möglichkeit, ein Überraschungs-Erinnerungsfoto zu schiessen, und Hotdogs und Getränke zur Stärkung runden das attraktive Angebot für alle Altersgruppen ab.

Frei nach dem aktuellen Kampagnensujet der Stadtreinigung kann nur empfohlen werden: Den „inneren Schweinehund“ überwinden und vorbeikommen!