"Ueli-Dangg" für die Sammlung am Vogel Gryff 2018

In ihren Büchsen trugen sie Schweizer Noten und Münzen im Wert von CHF 28'061.65 zusammen, zudem fanden auch wieder Fremdwährungen aus aller Welt und die verschiedensten Kuriositäten den Weg in die Sammelbüchsen. Zusammen mit den Kassen des Kleinen Spiels resultierte so ein Gesamtbetrag von CHF 29'647.20 als Sammelergebnis.

Das Geld fliesst der Spendenkommission der Drei Ehrengesellschaften Kleinbasels zu. Diese lässt es traditionsgemäss bedürftigen oder in Not geratenen Kleinbaslerinnen und Kleinbaslern in Form von Naturalien, wie zum Beispiel Gutscheine für Schuhe und Kleidung, zukommen.

Die Drei Ehrengesellschaften Kleinbasels bedanken sich von ganzem Herzen bei allen kleinen und grossen Spendern.