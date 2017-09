Umbau im Curlingzentrum Region Basel fertiggestellt

„Die 1970 erbaute Curlinghalle erstrahlt in neuem Glanz und ist nun energietechnisch absolut top“, freut sich CRB-Präsident Bruno Schallberger. Die aufwändige Hallensanierung für rund 1,9 Mio. Franken wurde in der Sommerpause des Curlingzentrums durchgezogen und rechtzeitig für den Saisonstart abgeschlossen. Ganz reibungslos gingen die Arbeiten nicht über die Bühne, wie Schallberger rückblickend feststellt: „Der Umbau und die Sanierung waren äusserst schwierig, weil während der Arbeiten viele Unbekannte auftauchten und wir immer wieder neue Überraschungen zu bewältigen hatten.“

Das Basler Curling erlebte mit dem Neubau der Arlesheimer Curlinghalle am Schwimmbadweg 4 einen fulminanten Aufstieg. Die damals in Europa modernste Curlinghalle legte den Grundstein für eine Juniorenbewegung, die von Null auf Hundert in der neuen Halle mit zwei Dutzend Nachwuchs-Curlern startete. Die damaligen Juniorinnen und Junioren spielen zum Teil heute schon in der Veteranen- Kategorie und können geruhsam auf gut vier Jahrzehnte Erfolge zurückblicken mit einem Medaillen-Segen in allen Meisterschaften.