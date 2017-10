Umfahrung Liestal: Teilweise gesperrt bis 17. Oktober

Folgender Ablauf ist geplant: In der Nacht von Montag, 09. Oktober auf Dienstag, 10. Oktober wird die Fahrbahnoberfläche im Baustellenbereich gereinigt. In den zwei folgenden Nächten werden die Strukturmarkierung in der Strassenmitte und die Randlinien aufgebracht. In der Nacht von Donnerstag, 12. Oktober auf Freitag, 13. Oktober finden turnusgemässe Unterhaltsarbeiten durch die NSNW AG statt. Von Montag, 16. Oktober auf Dienstag, 17. Oktober werden Risse auf der Fahrbahnoberfläche gefüllt. Ein Teil dieser Arbeiten ist wetterabhängig, daher kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen von Nachtsperrungen kommen. Nach Abschluss dieser Arbeiten werden die Baustellensignalisation und die Temporeduktion aufgehoben.