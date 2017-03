Umwandlung von Cargo sous terrain in Aktiengesellschaft

Elanco baut in Basel 48 Stellen ab - Novartis-Ableger bei Eli Lilly

Die auf Tiergesundheit spezialisierte Firma Elanco streicht in Basel 48 von 266 Stellen. Das Anfang 2015 von Novartis an den US-Pharmakonzern Eli Lily verkaufte Unternehmen bestätigte am Freitag entsprechende Angaben des Verbands Angestellte Schweiz.