Unbekannte besprayen Tram in Binningen: die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft wurde ein Tram der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) bei der Haltestelle Kronenplatz in Binningen am Samstag, 18. März 2017, kurz vor Mitternacht, durch eine bislang unbekannte Täterschaft auf der linken Seite grossflächig besprayt. Weitere Abklärungen sind im Gang.

Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen. Wer im Gebiet um die Tramhaltestelle Kronenplatz in Binningen am Samstagabend, 18. März 2017, kurz vor Mitternacht, verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat (Personen, Fahrzeuge, etc.), ist gebeten, sich zu melden. Insbesondere die drei Personen, welche zur Tatzeit ins Tram ein- respektive ausgestiegen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Anlaufstelle für Hinweise ist die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Telefon 061 553 35 35.