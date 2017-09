Unbekannter dringt in Basler Flughafen ein - Sechs Flüge mit einstündiger Verspätung

Am 19. Oktober ist es mit der Uraufführung des Musiktheaters «Lamento» so weit. Musica, Leiterin eines Gesangsseminars für angehende OpernsängerInnen, schickt ihre Studierenden durch eine musikalische Initiation quer durch die Jahrhunderte, in der die musikalische Dramatik zwischen Leben und Tod sie an ihre persönlichen Grenzen bringt.