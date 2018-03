Unerlaubtes Zocken, Basler Unfallflucht und Schubserei an Tankstelle bei unseren Nachbarn

Auf ein Bussgeldverfahren muss sich ein Gastwirt aus Weil am Rhein (DE) einstellen, weil er in seiner Kneipe nach Eintritt der Sperrstunde das Zocken zuliess. Die Polizei fuhr am Mittwoch um 3.30 Uhr an der Kneipe vorbei und gewann den Verdacht, dass dort noch Betrieb herrscht. Die Beamten schauten nach und stellten fest, dass ein Gast an einem Spielautomaten zockte. Eine Person, die sich später als der Wirt herausstellte, stand daneben und verfolgte den Spielverlauf.

Um nicht gesehen zu werden, hatte der Wirt den Rollladen herabgelassen, allerdings nicht weit genug. So konnten die Ordnungshüter das Geschehen live verfolgen. Nachdem sie genug gesehen hatten, klopften sie den Wirt heraus. Der versuchte sich herauszureden, was ihm nichts nutzte. Er bekam eine Anzeige aufgebrummt und musste den Laden dichtmachen.

Baselbieter gesucht

Nach einer Unfallflucht in Rheinfelden (DE) am Dienstagnachmittag, zwischen 15 und 17 Uhr sucht die Polizei einen wichtigen Zeugen. Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte vermutlich beim Ausparken mit einem am Strassenrand geparkten Opel. Anschliessend fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Er soll einen weißen Citroen mit Schweizer Kennzeichen (BL) gefahren haben. Ein Zeuge beobachtete dies, las das Kennzeichen ab und hinterließ eine Nachricht am beschädigten Opel. Nach diesem Zeugen sucht die Polizei und bittet ihn, sich beim Polizeipräsidium Freiburg zu melden.

Zeugen von Schubserei gesucht

Zu einer Streitigkeit kam es zudem am Montagabend an der Esso-Tankstelle in Grenzach-Wyhlen (DE). Gegen 18.50 Uhr betankten ein 55-jähriger Subaru-Fahrer und ein 74-jähriger Nissan-Fahrer ihre Fahrzeuge. Nach dem Tanken stellte der 74-jährige seinen Nissan Qashqai weg, damit das hinter ihm wartende Auto tanken konnte und begab sich zur Kasse.

Als er zurückkam, wurde er seinen Angaben zufolge von dem Subaru-Fahrer für die Standortänderung seines Autos kritisiert, worauf es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. In deren Verlauf soll der Subaru-Fahrer den Nissan-Fahrer gegen die Brust gestossen haben. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich beim Polizeiposten Grenzach-Wyhlen zu melden.