Unerwartete Nutzung: Rheinschwimmer entdecken «pick-e-bike»

Basel ist Velo- und Rheinschwimm-Stadt. Dass beides gut zusammenpasst, wird beim derzeit idealen Rheinschwimm-Wetter offensichtlich. Schnell nach dem Büro zum Tinguely-Museum und sich im «Bach», abkühlen. Herrlich! Der Weg zum Tinguely-Museum dauert meist länger als die eigentliche Abkühlung im erfrischenden Nass. So nimmt man vom Barfüsserplatz zum Tinguely Museum eine rund zwanzigminütige Tram- und Busfahrt in Kauf.

Der beliebte Rhein-Einstieg beim Tinguely Museum © barfi.ch

Mit dem Velo zum Rheinschwumm

Wem das zu lange dauert, nimmt das Velo. In knapp zehn Minuten ist der fahrradfahrende Rheinschwimmer auch beim Tinguely Museum. Eigentlich ideal. Aber ganz geht diese Rechnung dann doch nicht auf. Während der Rheinschwimmer abgekühlt auf der Höhe der Kaserne oder Dreirosen-Buvette aus dem Nass steigt, ist das Velo noch immer beim Tinguely-Museum. Auf der rund zehnminütigen Fahrt zum Einstiegsort und Velo, ist die Erfrischung wieder verflogen und man würde sich am liebsten gleich wieder im Rhein abkühlen. Ein Teufelskreis. Ideal wäre es, wenn man das Velo einfach stehen lassen könnte.

Ein mitnichten unerfüllbarerer Wunsch, denn die Region Basel hat seit Anfang Mai ein eigenes Velo-Verleihsystem, das «pick-e-bike» der BLT, EBM und BKB. In der Stadt und in sieben stadtnahen Agglomerationsgemeinden können via Smartphone e-Bikes gemietet und an einem beliebigen öffentlichen Ort innerhalb einer definierten Zone wieder abgestellt werden. Das Angebot wird seither rege genutzt.

© Leserbild

Rheinschwimmer entdecken Verleih-Velos

Bei schönem Wetter und dem Wunsch nach einem Rheinschwumm sogar besonders intensiv. Dann reihen sich die weiss-roten «pick-e-bikes» an der Seite des Tinguely Museums, bis zu zwanzig Bikes wurden dort schon abgestellt. «Es ist gar kein Problem», sagt Stpehan Brode, Geschäfsführer von pick-e-bike. «Es macht ja Sinn und eigentlich ist es ja cool, dass unser Angebot so genutzt wird». Die Rheinschwimmer stellen die Bikes auch schön in einer Reihe vor dem Museum auf. «Einige werden abgeholt, einige bleiben dort», so Stephan Brode. Wenn nötig, holt die Job Factory die Bikes mit einem Laster und verteilt sie wieder in der Stadt. Bereit für den nächsten Sommertag mit Rheinschwumm.