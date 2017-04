Unfall an der Feldbergstrasse

Sommerzeit hin oder her: Der Mensch verschläft fast ein Drittel seiner Lebenszeit. Zur Wiederherstellung der physischen und psychischen Kräfte und für eine gute Lebensqualität ist er sehr wichtig. Gemäss der letzten Gesundheitsbefragung des Bundesamtes für Statistik aus dem Jahr 2012 leidet in der Schweiz ungefähr jeder Vierte an Schlafstörungen. Und mal ehrlich: Wer hat dies nicht schon selber erlebt. Das hat ungesunde Folgen.