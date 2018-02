Unfallflucht, Polizeikontrolle und Pfefferspray: Der Sonntag im Grenzgebiet

Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein unbekannter Autofahrer mit einem Mitsubishi die B316 in Richtung Rheinfelden. In der Mitte des ASAG-Kreisels kam er mit dem Auto vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Grünstreifen und kollidierte nach etwa 20 Metern mit einem Baum.

Reue nach Unfallflucht

Anschliessend überschlug sich das Auto und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Ein Zeuge beobachtete, wie zwei Männer durch die Scheiben aus dem verunfallten Auto kletterten und davonrannten. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Diese leitete sofort eine Fahndung nach den beiden Männern mit Unterstützung eines Diensthundes und der Freiwilligen Feuerwehr Rheinfelden ein, die jedoch ergebnislos verlief. Weitere Recherchen ergaben, dass es sich bei den beiden flüchtigen Personen um zwei 19 und 20 Jahre alte Männer handelte, die sich das Auto zuvor von einem Bekannten zum Zigarettenholen ausliehen. Das verunfallte Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Im Laufe des Sonntags stellten sich die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer der Polizei. Einer der beiden war leicht verletzt. Da sie noch unter Alkohol- bzw. Drogenbeeinflussung standen, mussten sie Blutproben abgeben. Beide Männer sind nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei zieht in Rheinfelden betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr

Am Sonntagmorgen versuchten zwei alkoholisierte Autofahrer aus Frankreich die Polizei zu überlisten. Der erste Vorfall spielte sich kurz nach 5.30 Uhr auf der Autobahn A5 bei der Rastanlage Bad Bellingen ab. Dort fiel einer Polizeistreife ein mit mehreren Personen besetztes Auto mit französischer Zulassung auf. Dem Fahrer wurden Signale zum Anhalten gegeben, worauf er sein Auto zurückfallen liess und plötzlich auf dem Standstreifen anhielt. Flugs kletterte der Fahrer vom Sitz herunter und hockte sich auf die Rückbank. Die Streife sah den Platzwechsel und kontrollierte sämtliche Insassen.

Alle waren erheblich alkoholisiert, darunter auch der 26-jährige Fahrer. Er musste sich daraufhin einer Blutprobe unterziehen. Sein Auto wurde anschließend von einem Abschleppwagen nach Frankreich zurückgebracht.

Trickserei fliegt auf

Dort kam einer der Mitfahrer auf die Schnapsidee, nach Deutschland zurückzufahren. Die Fahrt führte ihn direkt vor das Dienstgebäude der Autobahnpolizei in Weil-Friedlingen. Als der 32-Jährige den Fehler erkannte, legte er den Rückwärtsgang ein und versuchte sich aus dem Staub zu machen. Zu seinem Pech sah das genau die Streife, die zuvor in Bad Bellingen war und das Auto sofort wiedererkannte. Es wurde gestoppt, der Fahrer vorläufig festgenommen und ebenfalls einer Blutprobe zugeführt.

Betrunkener hält Auto an und schlägt Windschutzscheibe ein

Am Sonntagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, stand ein 28-jähriger Mann mitten auf der Friedrichstraße und hinderte einen Autofahrer an der Weiterfahrt. Als dieser sein Auto deshalb stoppte, stieg der 28-Jährige auf die Motorhaube und schlug auf die Windschutzscheibe ein. Ein Passant zog den 28-Jährigen daraufhin auf den Gehweg. Der 26-jährige Autofahrer stellte sein Fahrzeug am Fahrbahnrand ab, stieg aus und stellte den 28-Jährigen zur Rede. Dieser ergriff daraufhin eine Glasflasche und lief mit dieser drohend auf den Autofahrer zu.

Autofahrer wehrt sich mit Pfefferspray

Der Fahrer zog sich zurück und setzte sich mit einem Pfefferspray gegen den Angreifer zur Wehr. Dieses zeigte Wirkung und erforderte die Behandlung des 28-Jährigen durch den Rettungsdienst. Die von Zeugen alarmierte Polizei kam vor Ort und nahm Ermittlungen auf.