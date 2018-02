Unfallflucht auf dem ALDI-Parkplatz in Lörrach

Nach einer Unfallflucht am Donnerstagnachmittag auf dem ALDI-Parkplatz in Stetten sucht die Polizei den Fahrer eines grünen Volvo. Dieser rangierte gegen 15 Uhr auf der oberen Parkreihe und kollidierte mit einem geparkten Volvo. An diesem entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Unfallverursacher beging anschließend Unfallflucht. Laut einer Zeugin handelte es sich bei dem Fahrer um einen etwa 30 - 40 Jahre alten Mann mit grün-weiß kariertem Hemd. Er soll einen grünen Volvo, älteres Modell, gefahren haben.Die Polizei ermittelt und sucht neben dem Unfallverursacher weitere Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Lörrach entgegen (+49 7621-176500)