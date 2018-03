Unfallflucht in Schopfheim

Die SBB und der Kanton Basel-Stadt gaben 2017 eine Studie in Auftrag, wie das Areal Wolf umgenutzt werden könnte. Nun liegen die Resultate vor. Der neue Stadtteil bietet sich an für eine vielfältige Nutzung mit Wohnen, Logistik, Gewerbe und Büros. Im Hinblick auf die nächste Planungsphase fand am 21. März 2018 ein Workshop mit lokalen Interessengruppen statt.