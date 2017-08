Unfallopfer attackiert Helfer in Grenzach-Wyhlen

In einem außergewöhnlichen Fall ermittelt derzeit die Polizei in Grenzach-Wyhlen. Zwei Helfer, die einer verunglückten Frau zu Hilfe kamen wurden von dieser attackiert. Einer wurde gar verletzt. Um 11.40 Uhr befuhr eine ältere Frau mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl die Hauptstraße und wollte nach links abbiegen. Dabei kippte das Gefährt aus nicht bekannten Gründen um. Zwei Zeugen - ein Mann und eine Frau - kamen der am Boden liegenden Seniorin zu Hilfe. Die war widersetzlich und lehnte die angebotene Hilfe mit Gewalt ab. So versuchte sie zunächst die Helferin zu beißen, was der männliche Zeuge verhinderte. Allerdings wurde er dann selbst gebissen und gekratzt. Gegenüber der herbeigerufenen Polizei bezichtigte die Seniorin die beiden Helfer als Lügner und gab ihnen die Schuld am Unfall. Die Ermittlungen richten sich nun jedoch gegen die Seniorin.