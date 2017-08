Ungewohnter Besucher im Kunstmuseum: Eine Riesenschildkröte

Ein Besuch im Kunstmuseum zum Ende der Prado-Ausstellung. Als wir durch die Räume gehen, immer wieder dieselbe Frage: «Hast du die Schildkröte schon angetroffen?» Ich dachte an einen Scherz, vielleicht eine Skulptur, an eine möglicherweise entlaufende und sich in das kühle Museum verirrte Gartenschildkröte. Höchstens.

Dann, im Treppenhaus, im zweiten Stock, ein Geräusch. Schnaubend und schabend schob sich eine Riesenschildkröte über den Marmorboden, geradewegs auf uns zu. Wie kam sie in den zweiten Stock? Was sucht sie so verzweifelt? Bis dahin war mir nicht bewusst, was für ein Tempo eine Schildkröte aufbringen kann, wenn sie mal will.

Es handelt sich um «Jumbo», eine sechsundzwanzigjährige Galápagos-Riesenschildkröte. Sie wiegt rund sechzig Kilo und ist kaum aufzuhalten. Ins Museum kam sie für ein Projekt des ungarisch-schweizerischen Fotokünstlers Istvan Balogh. Was genau das Resultat dieses Experiments sein wird, das werden wir bald sehen. Die Schildkröte ist inzwischen wieder abgereist. An der Kunst, obwohl nun selbst Teil davon, hat sie keinen Gefallen gefunden. Und ging wieder.