Unheiliger Trend: In der Region sind die Teufelsaustreiber auf dem Vormarsch

Georg Schmid von der Beratungsstelle Relinfo in Zürich bekommt aus der Nordwestschweiz wegen Teufelsaustreibungen einiges zu hören: «Vor allem Migrationskirchen und afrikanische Kirchen und auch der ICF in Liestal bieten sogenannte ‹Befreiungsdienste› an. Wir hören viel davon.» In Basel gingen beim katholischen Bistum 79 Anfragen ein. Kein Wunder spricht Weihbischof Martin Gächter – in der Region für den Teufel zuständig – von einer heiklen Aufgabe: «Einerseits darf man nicht immer gleich den Teufel am Werk sehen, andererseits kann man die Betroffenen auch nicht einfach sofort zum Psychiater schicken.»

Hoch sind die Zahlen auch bei der Heilsarmee. Zwar lassen sie sich nicht auf die Region herunter brechen, doch führt die Heilsarmee pro Jahr über 1'000 sogenannte «Befreiungsaktionen» durch. Major Gerhard Wyss vom Korps 1 in Basel erklärt, in der Region sei man vor allem auf «Quartierarbeit» spezialisiert. Auf «Befreiungsaktionen» konzentriere man sich nicht, sondern man biete dann die normale Seelsorge an. Innerhalb der Basler Heilsarmee werde das Thema kontrovers diskutiert, sagt Wyss. Für ihn steht die Seelsorge im Vordergrund. Allerdings sagt Gerhard Wyss auch: «Es wäre blind zu sagen, dass es diese Realitäten nicht gibt. Es muss Lösungswege gegen die Werke der Finsternis geben.»

Die Dämonen herausfordern

Für Georg Schmid von Relinfo ist der «Exorzismus» neben den «Glaubenskriegen» etwas vom Gefährlichsten in der Religion, da es dabei nach den Religionskämpfen weltweit am meisten Todesopfer zu beklagen gebe. Der Exorzismus nehme zu, diese archaische Form von Religion dürfe man nicht unterschätzen: «Das ist gefährlich». Auch Martin Gächter von der katholischen Kirche relativiert: «Die meisten Leute brauchen vor allem Zuwendung, allenfalls psychologische Hilfe und nur ganz selten einen richtigen Exorzismus.»

Die Teufelsaustreibung – oder der «Befreiungsdienst» – geht davon aus, dass eine Person von Dämonen besessen ist. Darum fordert fordert die exorzierende Person zu Beginn des Dienstes die Dämonen heraus. Dies um sicherzugehen, dass wirklich eine Besessenheitsproblematik vorliegt. Dies kann geschehen, indem der Exorzist der zu befreienden Person in die Augen blickt und die Dämonen anspricht. Die Dämonen werden dann aufgefordert, ihren Namen zu nennen, was sie unter Benutzung der Stimme des zu Befreienden tun. Ausflüchte seitens des zu Befreienden wie «Es gibt gar keine Dämonen» werden als durch die Dämonen eingeflösste Lügen zurückgewiesen. Das heisst, hat der Exorzismus einmal begonnen, so gibt es für den Betroffenen kein Zurück mehr: Egal, was sie sagen, sie sind besessen.

«Satan hat Macht über Leute»

Für Georg Schmid ist die ganze Geschichte auch ein bisschen Theater. Viele Leute, die während des Exorzismus herumfluchen und obszön reden würden, könnten diese Neigung auch in einer Theatergruppe ausleben. Major Gerhard Wyss sieht das anders. Er sei auch schon einmal dabeigewesen, als ein Mensch von dämonischen Kräften befreit worden sei. Er sagt: «Die satanische Welt entfaltet sich, das sieht man in der Gesellschaft immer wieder. Die Kirche muss es wagen, hinzuschauen.»

Ein Beispiel sei, dass jemand zu einem «Spiritisten» gegangen sei, um etwas über die eigene Zukunft zu erfahren. Das habe dunkle Kräfte geweckt, von der die Person dann habe «befreit» werden müssen. «Darum geht es, es muss eine Befreiungsmöglichkeit geben», so Wyss. Natürlich sei ein Exorzismus nicht wie in einem Horrorfilm, sondern vielmehr eine «stille Sache», ein Gebet. «Satan hat manchmal Macht über Leute, diese Belastungen sind dann weg und die Leute sind frei.»

Ein Fall einer Frau aus Ingolstadt weckt Zweifel. Der Basler Weihbischof Martin Gächter persönlich habe 25 Mal versucht die antichristliche Macht aus ihr zu vertreiben, wie der «Blick» schreibt. Der Teufel kehrte jedes Mal zurück. Erst als die Frau die Hilfe eines Psychologen aufsuchte, verbesserte sich ihre Situation. Die Zentrale der katholischen Kirche glaubt noch fest an den Kult der Austreibung: Sie will in Rom 3'000 weitere Exorzisten ausbilden, um den Teufel aus den Menschen zu jagen.

