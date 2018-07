28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Münchenstein haben an der schweizweiten Aktion Bike to work teilgenommen und sind gemeinsam über 5‘500 Kilometer geradelt. Sie haben ein Zeichen für die nachhaltige Mobilität gesetzt. Die Aktion regt dazu an, vom Auto auf den Velosattel bzw. auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen.