Unispital eröffnet erste seniorenfreundliche Notfallaufnahme der Schweiz

Mit seinem neuen Angebot sorgt das Notfallzentrum des Universitätsspitals Basel dafür, dass Notfallpatienten über 65 Jahre in einer hellen und ruhigen Atmosphäre altersgerecht behandelt werden können.

Die seniorenfreundliche Aufnahme befindet sich in einem separaten Raum unmittelbar neben dem Behandlungstrakt des Notfallzentrums. Während im allgemeinen Behandlungstrakt bisweilen hektische Betriebsamkeit herrscht, zeichnet sich die seniorenfreundliche Notfallaufnahme durch eine ruhige Atmosphäre aus. Der Raum ist dank Tageslicht und guter Beleuchtung angenehm hell und ermöglicht den Patientinnen und Patienten freie Sicht nach draussen, was für die Orientierung hilfreich ist.

Diverse spezielle Hilfsmittel

Im Unterschied zum allgemeinen Behandlungstrakt, wo die Patientinnen und Patienten in der Regel liegend betreut werden, ist die seniorenfreundliche Notfallaufnahme mit Sesseln zum Sitzen ausgestattet. Insbesondere ältere Patientinnen und Patienten fühlen sich sitzend wohler, weil sie weniger Schmerzen empfinden. In sitzender Position entfällt zudem das ständige Starren an die Decke, was zu Verwirrtheit führen kann. Weitere Hilfsmittel, welche die Seniorinnen und Senioren unterstützen, sind Seh-, Hör- und Gehhilfen sowie Handläufe, um die Sturzgefahr zu minimieren.

Voraussetzung für einen Eintritt in den neuen Sektor ist, dass die betreffende Person selber stehen und gehen kann und keine Hochrisikosituation vorliegt. Es kommen daher nur mittelschwere Notfälle in Betracht.