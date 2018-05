Universitätsspital Basel erhält internationalen Filmpreis

Alle zwei Jahre finden die Internationalen Wirtschaftsfilmtage in Wien statt und ehren jeweils die besten Filme im Wirtschaftsbereich. Aus der Rekordzahl von 363 Bewerbungen hat eine Experten-Jury die besten Produktionen aus deutschsprachigen Ländern evaluiert. Die Preise für die besten Filme wurden am Donnerstag, 17. Mai, in Wien verliehen.

Dem Universitätsspital Basel (USB) gelang es gemeinsam mit der Agentur fadeout GmbH, Silber in der Kategorie «Human Resources» zu gewinnen. Der preisgekrönte Film «Arbeiten am USB» setzt auf schöne Bilder und starke Aussagen von Mitarbeitenden querbeet durch alle Hierarchien und Berufsgruppen. Entstanden und veröffentlicht wurde der Film im vergangenen Jahr.

Neuer Weg im Arbeitgebermarketing

Das USB und fadeout GmbH wollten im Arbeitgebermarketing neue Wege gehen. Die Idee war, mit dem Medium Film potenzielle Mitarbeitende emotional anzusprechen und für das USB als attraktiven Arbeitgeber zu begeistern. Wie die Auszeichnung mit dem Internationalen Wirtschaftsfilmpreis zeigt, fand der Arbeitgeberfilm des USB über die Landesgrenzen hinaus grossen Anklang.

Der Film «Arbeiten am USB» ist der erste Film, aus einer Reihe von Arbeitgeberfilmen des USB. Die weiteren bisher realisierten Filme befassen sich mit den Berufsgruppen Pflege und Ärzteschaft und mit dem Angebot der Kinderbetreuung.