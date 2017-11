«Unser Turm», Onorio Mansuttis Buch zu einem prägenden Bauwerk

Baselbieter Regierungs- und Landratswahlen am 31. März 2019

Die nächsten Gesamterneuerungswahlen in Regierung und Parlament des Kantons Baselland finden am 31. März 2019 statt. Die Regierung hat den Termin am Dienstag festgelegt. Im Herbst des gleichen Jahres finden auch die eidgenössischen Wahlen statt.