Unwetter oder Sonnenschein? So wird das Wochenendwetter

Am Freitag wir es also noch einmal ungemütlich regnerisch. Der Tag startet mit bewölktem Himmel bei 16 Grad. Gegen 11 Uhr am Vormittag kann es zudem zu Gewittern inklusive starkem Regen kommen. Erst gegen 14 Uhr am Nachmittag blitzt die Sonne ab und an zwischen den Wolken durch. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 Grad. Ab 19 Uhr wird es voraussichtlich vorwiegend trocken bleiben. Einem Abend am Rhein steht also Wetter technisch nichts im Weg.

So heftig traf das Unwetter unseren Leserreporter gestern Abend gegen 18:30 Uhr auf dem Weg nach Basel beim Gubristunnel zwischen Zürich und Baden.

Am Samstag hingegen wird es vorwiegend sonnig. Mit angenehmen 17 Grad und nur vereinzelten Wolken beginnt der Samstagmorgen sehr freundlich. So bleibt es auch den restlichen Tag über. Die Temperatur steigt dabei auf 24 Grad am Nachmittag und fallen gegen den Abend auf 21 Grad.

Das schöne Sommerwetter vom Samstag setzt sich auch am Sonntag fort. Der Morgen beginnt mit vereinzelten Wolken bei 18 Grad. Im Verlauf des Tages klettern die Temperaturen auf 25 Grad. Gegen Abend wird es dann mit 20 Grad etwas kühler.

