++ Update ++ Breel Embolo ist jetzt Papi!

Der Stürmer reiste am Donnerstag mit der Erlaubnis des Verbandes von Nischni Nowgorod direkt in die Schweiz, um bei der geplanten Geburt seiner Tochter dabei zu sein. Jetzt ist er endlich Papi, das Kind und die Mutter sollen wohlauf sein.

Der 21-Jährige wird bereits am Freitag wieder im Team-Camp in Togliatti zurückerwartet. Die Schweizer Mannschaft disloziert am Sonntag nach St. Petersburg, wo am Dienstag der Achtelfinal gegen Schweden auf dem Programm steht (16.00 Uhr). Für das Spiel gegen Schweden am Dienstag ist er also vollumfänglich wieder für seine Mannschaft da. Wir hoffen mit ganz viel Papi-Power - und gratulieren ganz herzlich!