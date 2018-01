+++Update++ Die Hintergründe zum Anwaltsmord und der Selbsttötung in Rünenberg

Um neun Uhr fallen in einer Villa in Rünenberg Schüsse. Der Medienanwalt Martin Wagner wird seinem Haus erschossen. Der mutmassliche Täter richtet sich im Garten schliesslich selbst.

Es ist kurz vor neun Uhr in Rünenberg. Das Wetter ist mild, vielleicht ein bisschen windig. Auf dem Feld vor Martin Wagners Villa sitzen einige Raben. Erst in einer Stunde beginnt der Sonntagsgottesdienst in der St. Martinskirche, die sich drei Gemeinden teilen. Plötzlich zerreissen Schüsse die Stille. Die Nachbarn des Medienanwalts alarmieren die Polizei. Diese trifft auf ein Bild des Schreckens. Vor dem Haus liegt ein Mann. Er hat sich mit einer Schusswaffe selbst erschossen. Als die Ermittler in die Villa eindringen, finden sie Hausbesitzer Martin Wagner, der noch schwach atmet. Die Rettungskräfte versuchen den 57-jährigen Medienanwalt wiederzubeleben. Vergeblich. Wagner verstirbt noch am Tatort.

Unterdessen herrscht in der malerischen Gemeinde am Rande des Jura viel Betrieb. Die Polizei und Staatsanwaltschaft sind nach neun Uhr mit einem Grossaufgebot präsent. Nachdem nach Aussen dringt, dass Martin Wagner Opfer einer Tötung ist, beruft die Polizei kurzfristig eine Medienkonferenz ein. Ob sich die drei Kinder von Martin Wagner sich zur Tatzeit im Haus aufgehalten haben, gibt die Polizei nicht bekannt. Allerdings räumt Bernhard Baumgartner ein, dass diese von einem Care Team der Baselbieter Polizei betreut wurden.

Zur Tatwaffe gibt die Polizei auch noch nichts bekannt. Sie wurde allerdings vor der Villa sichergestellt. In Basel galt Martin Wagner als schillernde Person. Nicht nur vertrat er zusammen mit FCB-Präsident Burgener die Rechte der Uefa-Europa League. Kurzzeitig amtete er auch als Chef der Basler Zeitung, bis sich Tito Tettamanti zurückzog und Alt-Bundesrat Christoph Blocher die Zeitung kaufte. Als Nationalratskandidat der FDP bezeichnetete er Blocher als Gift und trat schliesslich aus dem Verwaltungsrat der Basler Mediengruppe zurück.

Seit einiger Zeit war es um Martin Wagner ruhiger geworden. Der schillernde Medienanwalt war mit einer schweren Krankheit seiner Frau konfrontiert, die Ende des letzten Jahres verstarb. Heute Nachmittag gab die Polizei bekannt, dass die Bluttat wohl nicht auf Wagners berufliche Tätigkeit zurückzuführen sei, sondern man die Ursache im privaten Umfeld suchen müsse. Auch sei noch nicht bekannt, ob Martin Wagner seinem Mörder die Türe geöffnet hatte oder dieser sich Zutritt zum Haus verschafft hatte.

Die Art der Tat und der Umstand, dass sich der Täter selbst erschoss, deuten daraufhin, dass es sich um ein Beziehungsdelikt handeln könnte. Es drängt sich nicht auf, dass der Täter mit einem Vorsatz zu schiessen zu Wagner gegangen war. Ein Killer sucht sich einen Tatort wohl besser aus. So könnte Wagner tatsächlich seinem Mörder die Türe geöffnet haben, da dieser ein Nachbar war und sie sich gekannt hatten. Dann ist die Aussprache schiefgegangen, der Täter ausgeflippt und erschoss den Anwalt im Affekt. Als dem mutmasslichen Täter die Konsequenzen seiner Tat bewusst wurden, richtete er sich selbst. Über den Schützen und seine möglichen Motive machte die Baselbieter Polizei keine Angaben. Der Tod von Martin Wagner ist eine Tragödie. Der Wittwer hinterlässt drei Kinder.