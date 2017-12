++ Update ++ Frau stirbt zu Fuss auf der Autobahn A2 bei Pratteln BL

Patrick Stalder ist der Ideengenerator und Drahtzieher hinter dem Fasnachtshuus, in das sich die Rock'n'Roll-Beiz L'Unique am Gerbergässlein 20 alsbald zum zweiten Mal verwandeln wird. Letztes Jahr waren alle Vorstellungen bis auf den letzten Platz ausverkauft, deshalb wird das Programm 2018 fünf Mal aufgeführt. Bald geht es los, es ist also an der Zeit, den Macher zur zweiten Ausgabe zu befragen.