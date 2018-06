++ Update ++ Grill den Basler: Impressionen der Meisterschaft in Münchenstein

Die BBQ Single Masters sind das grösste Grillspektakel der Schweiz. An insgesamt 14 Vorausscheidungstagen in zwölf verschiedenen Kantonen messen sich die besten Schweizer Grillchefs und Grillchefinnen, um sich als Sieger ihrer Qualifikationsserien einen der begehrten Startplätze am grossen Finaltag zu sichern. Dieser findet am 1. September in Wil statt.

Alle Grillbegeisterten, Männer wie Frauen ab 18 Jahren, können kostenlos und ohne Voranmeldung mitmachen. Die Aufgabe lautet: Mit einem Grillmenü aus Fleisch und Gemüse die Fachjury der Swiss Barbecue Association überzeugen. Aus einem bunten Warenkorb – vorzugsweise für den verantwortungsvollen Genuss mit Produkten in Bio-Suisse-Qualität – stehen allen die gleichen Zutaten zur Verfügung; die Jury bewertet die Kreationen nach Geschmack, Garstufe und Optik.

Der Schweizer Grillchampion 2018 darf sich auf eine Grillreise in die USA für zwei Personen freuen (Wert Fr. 7500.-) – mit einem Besuch des legendären «Jack Daniel’s World Championship Invitational Barbecue».

Der erste Sieger steht auch schon fest: Stolz hält Pehlivan Yavuz die "Siegerwurst" in die Höhe.

Der amtierende Schweizer Grillmeister: Patrick Straub / Bild: grill-chill Verlag

Übrigens: Der bisher amtierende Grill Champion Patrick Straub kommt aus Basel!