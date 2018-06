++ Update ++ Impressionen des «Fashionista Day» im L'Unique: Kleider aus den 50ern für die Frau von heute

Eigentlich war der «Fashionista Day» ein Zusammenkommen von Freundinnen: Man traf sich in einer Wohnung und organisierte einen kleinen Flohmi für Kleider im Stil der 50er. «Irgendwann wurde es so gross, dass uns das l'Unique anfragte, ob wir den «Fashionista Day» nicht mal bei ihnen durchführen wollen», erzählt Viviane Joyce. Von ihr stammt die Idee und sie organisiert heute den Event im ersten Stock des Rock-Restaurants.

© barfi

© barfi

«Rockabilly» nennt sich der Kleidungsstil und die Faszination an allem, was in den 50ern angesagt war: Rock'n'Roll, schicke Wagen und eben prächtige Kleider. «Schön bei diesen Kleidern ist ja vor allem, dass sie noch auf die unterschiedlichen Figuren der Frauen zugeschnitten sind», meint Joyce. Im Gegensatz zur «Stangenmode» in heutigen Geschäften, dürften viele Damen fündig werden.

© barfi

Und nicht nur sie, sondern auch ihre Budgets. «Preise wie anno 1950» versprechen die Veranstalter auf dem Flyer, und das soll auch so sein: «Wir haben Topmarken wie Lena Hoschek, wo der Originalpreis bei rund 400 Franken lag, aber auch günstigere Kleider, die schon um die zwanzig Franken pro Stück zu haben sein werden.» Die Vintage-Stücke wurden alle von den Organisatorinnen selbst zusammengesucht. Ein riesiges Sortiment, wie man es von einem Bekleidungsladen kennt, darf man daher nicht erwarten. Es zählt: Wer zuerst kommt, kauft zuerst – So wie sich das für einen Flohmi eben gehört.

© barfi

© barfi

Sollte der Fashionista Day heute ein Erfolg werden, sei geplant ihn auch künftig durchzuführen. «Einmal im Frühling und einmal im Herbst. Das wäre natürlich super», so Viviane Joyce.

Viviane Joyce, © barfi

Vorbeischauen lohne sich. Denn auch wer sich bisher noch nicht stark mit Vintage-Mode auseinandergesetzt hat, könnte fündig werden. «Es kam schon des öfteren vor, dass sich bei unseren früheren <Fashionista Days> eine Frau in ein Stück verliebte, die sich bisher noch nie so kleidete.»

© barfi

Von 14 bis 18 Uhr durfte man in die Vintage-Welt eintauchen. Abgerundet wird das Stöbern durch kühlen Prosecco und Rock'n'Roll. Wie die Veranstalter selbst schreiben: Was braucht Frau mehr?