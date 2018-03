++Update++ Roche bestätigt: 5 Tote nach Medikamenten-Studie

Im Jahr 2016 verstarb ein erster Patient, der das Hämophilie-Medikament zu sich genommen hatte. Auch im Jahr 2017 kam es zu zwei Todesfällen von Erwachsenen unter Hämophilie-Behandlung. Einer davon war Teil einer klinischen Studie zu Hemlibra.

Wie Roche am Mittwoch mitteilte haben sie seit Kurzem Kenntnis von zwei weiteren Patienten, die Hemlibra genommen hatten. Untersuchungen ergaben jedoch in allen Fällen, dass die Todesursache nicht mit der Einnahme des Medikaments in Zusammenhang stehe.

Die Roche hat sich mit ihrem Statement an die Öffentlichkeit gewendet, nachdem in diversen Internet-Portalen von den Todesfällen berichtet wurde.