Das Rheinbadhaus Breite will doppelt so gross werden, darf es aber noch nicht. Das Rhybadhysli St. Johann dagegen hat die berechtigten Existenzängste mit seiner Generalversammlung Anfang Woche überraschend klar aus der Welt schaffen können, will unter neuem Namen klein aber fein bleiben, wie es immer war. Es darf, nein muss gratuliert werden.