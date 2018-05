++Update ++ Salt-Netzwerkstörungen behoben - auch Basel war betroffen

Der Teil-Ausfall des mobilen Internets auf dem Salt-Netz konnte um 9.30 Uhr behoben werden, wie der Anbieter mitteilt. Kunden, die noch Probleme haben, brauchen lediglich den Flugmodus einmal kurz ein- und auszuschalten, um wieder uneingeschränkt surfen zu können.

Das Problem begann in den frühen Morgenstunden: Betroffen waren bis zu 70% des Datenverkehrs östlich der Achse Basel-Luzern (inklusive ganze Zentral- und Ostschweiz, exklusive Tessin). Telefoniedienste haben stets einwandfrei funktioniert; so informierte Salt in einer Medienmitteilung.