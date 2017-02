Update: Stau nach umgekipptem Sattelschlepper auf der Autobahn A2 sorgt für schweren Unfall mit drei Verletzten

Am Montag, 27. Februar 2017, kurz vor 10.45 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A2, kurz nach dem Arisdorftunnel in Richtung Bern/Luzern, ein Selbstunfall eines Sattelmotorfahrzeugs. Der Fahrer blieb unverletzt. Zwei Stunden später, kurz nach 12.45 Uhr, ereignete sich ein Folgeunfall des Staus. In einer heftigen Auffahrkollision zwischen einem Lieferwagen und einem Personenwagen wurden drei Personen verletzt.