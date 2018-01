Update: Störung bei der Swisscom hält an, viele Business-Kunden auch in Basel nicht erreichbar

Spitzencurling in Basel im Kampf um WM-Teilnahme in Las Vegas

Im frisch renovierten Curlingzentrum Region Basel findet am Wochenende vom 12. bis 14. Januar 2018 die zweite Runde der Super League der Männer statt. Bei freiem Eintritt bietet sich die einmalige Gelegenheit, die Spitzenteams der Super League und die Leader im SWISS Curling Ranking im Kampf um die Teilnahme an der diesjährigen WM in Las Vegas zu verfolgen.