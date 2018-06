++Update ++ Überschwemmungsgefahr: Rhein und Birs erreichen Hochwassermarken

11:50

Ziemlich heftig, dieser Wasserfluss der Birs:

11:26

Es besteht lediglich geringe Gefahr: Mit einem Wasserpegel von ca. 245 Meter ü. M. erreicht der Rhein gerade einmal Stufe 1 der 5 Gefahrenstufen für Hochwasser. Anders sieht es mit den Messwerten für die Birs am Standort Münchenstein aus. Sie erreicht mittlerweile schon Hochwassermarke 2, es ist von mässiger Gefahr auszugehen.

11:21

Gegen 11 Uhr am Mittwochvormittag gibt die Revierzentrale Basel der Schweizerischen Rheinhäfen bekannt, dass auf der Höhe Kaserne auch beim Rhein Überschwemmungsgefahr besteht.

11:19

Die Birs ist bereits über die Ufer getreten. Dies zeigen unzählige Bilder, die von Facebook-Nutzern geposted wurden.

11:15

Das Bundesamt für Umwelt, hydrologische Daten und Vorhersagen (BAFU) zeigt die aktuelle Situation von Abfluss und Wasserstand des Rheins am Standort Basel, Reinhalle. Die Werte sind in den letzten Tagen und insbesondere in den letzten Stunden kontinuierlich gestiegen.