Urs Schweizer tritt als Präsident des ACS beider Basel zurück

Die Karriere von Urs Schweizer hat Ende der 70er-Jahre in der Sportkommission des ACS beider Basel begonnen, wo er als Streckenfunktionär und Rennleiter wirkte, aber auch selbst an zahlreichen nationalen und internationalen Rennen mitfuhr.

Urs Schweizer (Bild: ACS beider Basel)

Am 8. Mai 2003 wurde Urs Schweizer, Inhaber eines Maler- und Gipsergeschäfts in Basel, im Auditorium des Hotels Hilton als Nachfolger des erst kürzlich verstorbenen Dr. Fritz Schuhmacher zum Präsidenten des ACS beider Basel gewählt.

Nach 15 Jahren tritt der ehemalige Nationalrat Urs Schweizer an der bevorstehenden Generalversammlung vom 15. Mai 2018 von seinem Amt zurück. Er hinterlässt seinem Nachfolger eine bestens aufgestellte Organisation, die sowohl personell als auch finanziell auf gesunden Beinen steht.

Der Vorstand dankt Urs Schweizer für sein langjähriges und grosses Engagement an der Spitze des ACS beider Basel, in welchem er sein unternehmerisches Flair, seine Begeisterung für den Rennsport und das Automobil, aber auch sein politisches Geschick mehrfach unter Beweis stellen konnte.

Als Nachfolger von Urs Schweizer portiert der Vorstand des ACS beider Basel den Baselbieter Landrat Andreas Dürr aus Biel-Benken. Der sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft bestens verankerte Anwalt und Notar ist seit über 35 Jahren Mitglied und seit 2004 Vizepräsident des ACS beider Basel. Bereits in jungen Jahren hat er sich für den ACS engagiert und als Präsident der damaligen Jugendgruppe gewirkt.