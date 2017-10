Valora: Vollzug der Übernahme des Food-Service-Unternehmens BackWerk

BackWerk betreibt in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz und in Slowenien ein Franchise-Netzwerk mit mehr als 340 Filialen. Valora wird durch die Übernahme einer der führenden Food-Service-Anbieter in Deutschland und erschliesst neues Wachstumspotenzial in seinen Kernmärkten. Nach Abschluss der Konsolidierungs- und Fokussierungsstrategie investiert Valora nun wie angekündigt in ihre internationale Wachstumsstrategie.

Die in der Schweiz ansässige Valora Gruppe, mit Hauptsitz in Muttenz, hat sich über die letzten Jahre auf ihr Kerngeschäft fokussiert und ist heute ein führendes Unternehmen im kleinflächigen Retail an Hochfrequenzlagen im deutschsprachigen Europa. Gleichzeitig verfügt sie im Backwaren- und Laugenbereich von der Produktion bis zum Einzelhandel über eine integrierte Wertschöpfungskette.