Valora vertreibt neu CBD-Hanf an über 1000 Verkaufsstellen

Äussere und innere Bewegung - in seiner aktuellen Bilderserie setzt der Basler Fotograf Pino Covino die jüngsten Politiker und Politikerinnen der Bürgergemeinde in Szene. Die bewegten Porträts, entstanden kurz nach der Wahl in der hochsommerlichen Stadtkulisse, sind bis Mitte November in der Eingangshalle des Stadthauses zu sehen. Am Dienstag, 26. September feiert «Basel bewegt - Junge PolitikerInnen im Bild» Vernissage.