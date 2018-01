Verbände fordern Massnahmen gegen Fluglärm am EuroAirport

Das Ziel ist eine Verbesserung von Lebensqualität und Gesundheit der Anrainer, wie es in einer Mitteilung heisst. Zudem sollen Optionen und Grenzen der Flugwirtschaft auf dem stadtnahen Flughafen klargestellt werden.

Konkret fordert die Charta für den EuroAirport eine Nachtflugsperre von 23.00 bis 06.00 Uhr, eine fixe Grenze von 100'000 Flugbewegungen pro Jahr und eine Abschaffung von Kurvenflügen bei Starts und Landungen. Mit der Weiterentwicklung der Flugtechnik würden sich ausserdem neue Möglichkeiten ergeben, weshalb die Bevölkerung einen verbesserten Schutz erwarte.

Flughafendirektor Matthias Suhr lehnte am Donnerstag an der EAP-Jahresmedienkonferenz eine Nachtflugsperre ab. Die Randzeiten seien für den Passagierverkehr und - namentlich zwischen 05.00 und 06.00 Uhr - für die Expressfracht von grosser Bedeutung. Auch von einer Obergrenze für Starts und Landungen wollte er nichts wissen. Dagegen sei auch der Flughafen an neuen Flugrouten interessiert.

Unterzeichnet haben die Charta Organisationen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz: Die Association de Défense des Riverains de l’Aéroport aus Frankreich und die Bürgerinitiative Südbadischer Flughafenanrainer sowie aus der Schweiz das Forum Flughafen - nur mit der Region, der Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Basel-Mülhausen und Gemeinden des Gemeindeverbunds Flugverkehr.

Gemäss dem neusten Bericht der die Regierungen der beiden Basel beratenden Fluglärmkommission hatte 2016 eine Zunahme der Flugbewegungen zu mehr Fluglärm am späten Abend geführt. Stärker belastet als im Vorjahr waren dabei insbesondere die Gebiete südlich des Flughafens. Im Weiteren gab es 2016 einen Anstieg der Spitzenlärmwerte.

2017 hatte zudem der Anteil der umstrittenen Südanflüge am Flughafen Basel-Mülhausen die kritische Zehn-Prozent-Marke knapp überschritten. Nun müssen die Behörden Massnahmen suchen.