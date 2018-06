Vereinfachung der Einzelfahrten von und nach Deutschland

Ab 10. Juni 2018 stehen den Kunden fünf Sorten von triregio-Einzeltickets zur Verfügung. Neben Einzeltickets für Erwachsene in der 2. und 1. Klasse gibt es Tickets für Kinder. Außerdem wird es auch Einzeltickets für Besitzer eines Schweizer Halbtax-Abos in der 2. und 1. Klasse geben.

Neu sind alle Orte im TNW, auch ausserhalb der Zone 10 (Stadt Basel und anliegende Agglomerationsgemeinden) aus und in Richtung des RVL mit nur einem Ticket erreichbar. Dadurch kann beispielweise in Lörrach ein durchgehendes Einzelticket zum Euro-Airport gelöst werden und dort ist entsprechend auch ein Einzelticket zurück nach Lörrach erhältlich. In der Nordwestschweiz kann neu von allen Haltestellen im TNW zu allen Orten im RVL ein triregio-Einzelticket gelöst werden, z.B. von Oberwil nach Weil am Rhein oder von Liestal nach Schopfheim. Heute müssen hierfür noch zwei Einzeltickets gelöst werden – eines für die Strecke auf Schweizer Boden und eines für den Streckenteil in Deutschland.

Für die Fahrten von und nach Frankreich ändert sich nichts.

