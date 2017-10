Vereinspaziert! Die kuriosen Vertreter der Basler Vereinskultur

Die Webseite des Kantons Basel-Stadt verkündet stolz, die Schweiz sei «das Land der Vereine». So ist es auch: Etwa die Hälfte aller Schweizer sind in mindestens einem der rund einhunderttausend Vereine Mitglied, die Hälfte davon sind Sportvereine. Doch in den Registern und Listen der hiesigen Vereinslandschaft finden sich – abgesehen von zig Fasnachts-Cliquen – einige echte Perlen.

Auch wer sich nach UFOs sehnt, findet einen Club

Nach der Spaltung der Kantone 1832/33 gründeten zum Beispiel einige Kanonenfetischisten den bis heute bestehenden Artillerie-Verein, damit das grosse Bumm für die Zukunft erhalten bleibt. Es gibt den Faltbootverein, den etwas missverständlich benannten Arbeiter-Schiessverein Riehen, die Alphorngruppe Riehen und den Geflügel-und Kaninchenzuchtverein «Fortschritt». Es gibt das 10-ab-vieri-Clübbli für jene, die die Fasnacht lieber ein paar Minuten später beginnen, sowie den Efficiency-Club für alle, die auch in der Freizeit Knechte der maximalen Effizienz sein möchten.

Wer da nicht irgendwo Anschluss findet, ist selber schuld.

In der lockeren Form der Vereinsstatuten bleibt viel Platz für aussergewöhnliche Ansichten. So ist der Verein der Odd Fellows nach eigenen Angaben zwar kein religiöser Verein, Atheisten sind dennoch ausgeschlossen. Druidinnen werden nicht toleriert, dafür dürfen sie den heiligen Gral suchen, während einige Vereine auch am Rheinknie darauf hoffen, dereinst von Ausserirdischen gerettet zu werden.

Schwere Entscheidung: «Schlaraffia» oder «Hundertkiloverein»?

Wer hier bleiben muss und keine höheren Ziele verfolgen will, findet durchaus auch irdische Genüsse: Den Verein Schlaraffia gibt es seit Mitte des 19. Jahrhunderts und er zählt weltweit über zehntausend Mitglieder. Gegründet 1880, handelt sich um einen der ältesten Vereine in Basel. Ihr oberster lokaler Würdenträger, oder Fürst, nennt sich «Muschelmotz der Schleusenschreck», das Wappentier ist ein blinzelnder Uhu und der Verein schreibt das Jahr a. U. 158, also «anno Uhui».

Sein Ziel ist es einzig, regelmässig für ein paar Stunden den Alltag zu vergessen, denn das Wort «Schlaraffe» stammt vom mittelhochdeutschen Wort «Slur-Affe» ab, was «sorgloser Geniesser» bedeutet. Johann Wolfgang von Goethe ist ein Ehrenmitglied, davon wusste er aber nichts: Er lebte bei der Vereinsgründung nicht mehr.

Apropos Essen: Den «Hundertkiloverein» gab es vermutlich nur kurz. Die fast zwei Tonnen schwere Basler Fussballmannschaft trug 1934 ein Wohltätigkeitsspiel gegen den «FC Sprenzel» aus und verlor erwartungsgemäss vor 1’500 Zuschauern. Nur wenige Fussballvereine können heute auf solch gut gefüllte Ränge blicken.

Der «Verein der Güggelifriedhöfe» ist aber ganz bestimmt eine humoristische Erfindung und existierte nie. In England gab es dagegen tatsächlich «Ugly Face Clubs», also die der Clubs der hässlichen Gesichter. Bis vor kurzem gab es einen solchen noch in Hamburg, in Basel unseres Wissens aber nie. Hätte aber durchaus können. Wem das alles nicht lustig genug ist, der kann immer noch dem hiesigen Gelotologie-Verein, also dem Lachverein beitreten.

Das Jahrhundert der Vereine

In Basel-Stadt hat das organisierte Treffen Gleichgesinnter eben eine lange Tradition. Zwar gilt das 19. Jahrhundert als das «Jahrhundert der Vereine», meist hervorgehend aus Studentenverbindungen, doch Eugen A. Meiers Buch «Basel in der guten alten Zeit» setzt die Blüte des Basler Vereinswesens auf den Wechsel ins 20. Jahrhundert und spricht diesem eine entscheidende Rolle im gesellschaftlichen Leben der Zeit zu.

Der im Jahre 2004 verstorbene berühmte Historiker Meier zählte total 1’561 städtische Vereine im Jahr 1972, heute dürfte die Zahl höher liegen. Wie viele es sind, weiss allerdings niemand, denn das statistische Amt kennt nur jene Handvoll, die eingetragen sind. Also 36, die meisten davon religiöser Natur, ein anderer möchte das Zähneputzen fördern und nicht zuletzt der 1839 gegründete Basler Kunstverein, mit 1’341 Mitgliedern (Stand 2016) auch einer der grössten.

Und natürlich gibt es eine Unmenge an gewöhnlichen Curling- und Tauchclubs, nicht wenige Skiclubs, darunter Skispringen Basel, oder die Sportvereine der Departemente der Stadt. Vereine dienen nicht nur dazu, für die richtig ausgefallenen Hobbys und Beschäftigungen Gleichgesinnte zu finden.

