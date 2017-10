Verhexter Feldbergkiosk: Neumieter «Vegiman» nach dem ersten Sommer zuversichtlich

Mit dem Vegiman ist diesen Juni ein Burgerkonzept am Dreiecksplatz zwischen Feldbergstrasse und Claragraben eingezogen, welches sich bereits in der Markthalle bewährt hat. Dem Unternehmer wurde es dort nach dreieinhalb erfolgreichen Jahren zu eng. Was am Anfang noch locker und flexibel gehandhabt wurde, fiel sukzessive einer Professionalität zum Opfer, die Emmanuel Geering nicht mehr behagte: «Voll auf Business, am Ende wollen sie, dass man 6, 7 Tage in der Woche Mittags und Abends bis um elf offen haben muss. In der Markthalle war ich wie selbstständig, aber halt doch nicht. Als Sprungbrett war es cool, aber hier kann ich walten.»

Ein Bindeglied im Quartier

Das Kioskhäuschen im dreieckigen Niemandsland wurde 2013 nach Jahren Leerstand von der Stadt saniert und ausgeschrieben, um Leben in die Brache zu bringen. Trotz soliden Konzepten gelang das niemandem, die Mieter wechselten im Jahresrhythmus. Als Grund wurde unter anderem angegeben, dass eine richtige Küche fehle. Diese ist nun vorhanden.

Am verhexten Ort bei der Bushaltestelle reizt den 38-jährigen gerade das Ausgesetztsein: «Es hat viel Charme hier und man ist im Quartier. Jetzt lerne ich das Umfeld ein wenig kennen, sehe viele neue Gesichter. Hier passiert ja auch viel, einiges ist im Umbruch, viel Neues entsteht gerade. Das ist natürlich toll, da dabei zu sein.» Es ist «Vegiman» Geering wichtig, etwas für das Quartier zu tun, ein Bindeglied zu sein.

«Ich bin all-in.»

Trotzdem war der Schritt nicht ganz so simpel, wie Geering sich das zuerst vorstellte: «Hier fange ich halt wie neu an, trotz der Markthalle. Ich dachte, ich war erfolgreich, das geht nun eins zu eins weiter. Das stimmt natürlich nicht. Es braucht eine Zeit. Aber jetzt kommt es ins Laufen, in den letzten Wochen hat es doch deutlich angezogen.» Und es muss auch, trotz der humanen Mieten, wie Geering meint. Er setzt voll auf den Feldbergkiosk: «Ich bin all-in. Mein Geld habe ich in dieses Projekt investiert.» Den Stand in der Markthalle hat er zugunsten des Kiosks aufgegeben. Für zusätzliche Einnahmen plant Vegiman den Anschluss an die Velokurierdienste und er will das Angebot aus vegetarischen Burgern und Falafel-Schüsseln vergrössern. Um den Winter zu überstehen, bietet der kleine aber gemütliche Innenraum des Kioskes zehn Sitzplätze.

Der quasi-Autodidakt kennt sich aus mit neuen Situationen: Er hat eine kaufmännische Lehre absolviert, war dann Dokumentarfilmer und schliesslich Yogalehrer, in die Gastronomie rutschte er mehr zufällig: «In die Küche kam ich über einen Nebenjob, zuerst in der Sissacher Fluh. Ich fand es super. Später war ich im «Eo Ipso» und merkte, die grosse Küche ist vielleicht doch nicht der richtige Ort. Die Stimmung, das Militärische, das hat mir nicht so behagt. Also ging ich ins «Hirscheneck».» Er stand fünf Jahre am Hirschi-Herd, bevor er in der Markthalle mit «Vegiman» den Alleingang startete.

Vegiman will weitermachen und «dem Ort ein Gesicht geben»

Vielleicht wird er der erste sein, der um Verlängerung des Fünfjahresvertrages bittet. Zumindest ist Geering zuversichtlich, dass mit dem Erfolg Ende des ersten Sommers auch der nächste gut werden wird. Theres Wernli vom Stadtteilsekretariat Kleinbasel sagte bereits beim Einzug von Geering gegenüber den Medien, es sei gerade an diesem Ort wichtig, dass der Wirt am Ort präsent sei und dem Platz ein Gesicht gäbe. Emmanuel Geering meint damit: seines. «Ja, ich will mit meiner Person präsent sein,» er bedient den Kiosk über Winter alleine. Der in Basel einzigartige Platz hätte das lange erhoffte Leben verdient und Geering wirkt unerschütterlich genug für das Vorhaben.