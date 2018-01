Verkehrsbehinderung in Münchenstein am 9. Februar: 600 Schulkinder „uff dr Gass"

In den vergangenen Jahren hat sich der durch das Familienforum Münchenstein initiierte Kinderfasnachtsumzug, der jeweils am Freitagnachmittag vor den Schulferien stattfindet, mehr und mehr zu einem beliebten Anlass für Jung und Alt entwickelt. Die lieb gewonnene Tradition wird von einem neu gebildeten Organisationskomitee Kinderfasnacht weitergeführt.

Der Anlass findet in diesem Jahr am Freitag, 9. Februar 2018, von 14.00 bis 17.00 Uhr (Umzug bis ca. 15.15 Uhr) statt. Neben den teilnehmenden 600 Kindern von den Schulhäusern Dillacker, Lange Heid, Loog und Löffelmatt werden rund 70 „Mitläuferinnen und Mitläufer“ den Umzug in bester fasnachtlicher Manier unterstützen. Der Umzug startet beim Schulhaus Loog und in der Eichenstrasse und verläuft via Schulackerstrasse, Eichenstrasse, Gutenbergstrasse, Lärchenstrasse, Schulackerstrasse (diese Route wird zwei Mal absolviert). Anschliessend geht es via Schulstrasse, Gartenstrasse, Dammstrasse zum Kultur- und Sportzentrum Bruckfeld. Dort werden Leckereien vom Grill, ein Kuchenbuffet und diverse Getränke zu familienfreundlichen Preisen angeboten.

Zwischen 13.30 und 16.00 Uhr kommt es in den vorgängig genannten Strassen zu Verkehrsbehinderungen. Automobilisten werden dementsprechend gebeten, das Gebiet zu umfahren, um Wartezeiten zu vermeiden. Ausserdem gilt zwischen 13.00 und 16.00 Uhr im Gebiet der Umzugsroute an der Eichenstrasse, Gutenbergstrasse und Lärchenstrasse ein Parkierverbot, das rechtzeitig signalisiert wird.