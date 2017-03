Verkehrsbehinderungen auf A5 Karlsruhe - Basel: Der LKW ist geborgen.

Nachfolgemeldung 10:45:

Der Lkw ist geborgen. Beide Fahrstreifen sind für den Verkehr freigegeben.

Die Bergung des Lkw, der in den frühen Morgenstunden nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und umstürzte wird voraussichtlich noch den gesamten Vormittag andauern. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Neben Rettungskräften und der Polizei sind auch das THW und ein Havariekommissar im Einsatz. Der Rückstau auf der BAB 5 zwischen der AS Bad Krozingen und der AS Hartheim/Heitersheim beläuft sich auf 10 Km. Die Bergungsmaßnahmen dauern an.

Nachfolgemeldung von 9.30 Uhr:

