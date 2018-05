„Verkehrsdrehscheibe“ nimmt bei grösster grenzüberschreitenden Ausstellungsreihe teil

Während des Ersten Weltkrieges geriet die Versorgung der Schweiz mit lebenswichtigen Gütern mehr und mehr ins Stocken. Der Umstand, dass die Schweiz im Versailler Vertrag von 1919 als Rheinuferstaat anerkannt wurde, erlaubte es ihr, Mitglied der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt zu werden und Schifffahrt auf dem Rhein unter eigener Flagge zu betreiben. Die ersten Reedereien wurden gegründet. Bund, Kantone und Private investierten in die Schifffahrt. Schleppboote und -kähne wurden angekauft oder auf der neu auf der in Augst entstandenen Werft der Firma Buss AG gebaut.

All diese Entwicklungen sind in der Ausstellung „Verkehrsdrehscheibe Schweiz“ in Wort und Bild zu sehen. Es besteht auch die Möglichkeit, auf das Thema in Führungen durch die Ausstellung und den Hafen selbst speziell einzugehen.

Insgesamt informieren zeitgleich 30 Ausstellungen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz über den Epochenwechsel vor 100 Jahren. Im deutsch-französisch-schweizerischen Dreiländereck haben Museen und Archive nun gemeinsam die letzten entscheidenden Weichen für das Grossprojekt gestellt und das gemeinsame Faltblatt der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die meisten Ausstellungen sind zwischen Sommer 2018 und Februar 2019 geöffnet. Alle Ausstellungen werden in Regionen nahe der Grenze zwischen den drei Ländern präsentiert.

Weitere Informationen über alle 30 Ausstellungen finden sie hier.