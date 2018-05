Verkehrsstatistik 2017: Basel zwischen Boom und Verkehrskollaps

Regierungsrat Hans-Peter Wessels muss es ja wissen: «In der Verkehrspolitik kann man es nicht allen rechtmachen.» Der Verkehrsminister präsentierte heute Mittag die Verkehrsstatistik des vergangenen Jahres am Standort des Baudepartementes an der Dufourstrasse. Brisanz erhält die Veranstaltung dadurch, dass der Leiter Mobilitätsstrategie, Simon Kettner bei der Präsentation der Zahlen sagt, dass die Kapazität des öffentlichen Verkehrs ausgereizt sei. In der Boom-Stadt Basel entstünden so viele Arbeitsplätze, dass «der ÖV das Wachstum nicht mehr schlucken» könne.

Stadtstrassen entlastet

Basel-Stadt wolle die Verkehrsmittel dort einsetzen, wo es Sinn mache, erklärt Hans-Peter Wessels seine Verkehrspolitik. Gleichzeitig weist er auf Widersprüche bei den Ansprüchen hin. So wolle die Bevölkerung, dass die Parkplätze auf Allmend verschwinden und gleichzeitig wolle jeder trotzdem einen Parkplatz vor dem Haus. In der Medienmitteilung zur Präsentation der Zahlen ist von einem «Sandwich der Ansprüche» die Rede, sinnigerweise offerierte das Baudepartement den Journalisten dazu Silserli. Auch das politische Tauziehen zwischen links und rechts spricht der Verkehrsminister an. 2017 habe sich gezeigt, dass der Individual-Verkehr auf den Stadtstrassen um zwei Prozent abgenommen habe. Seit 2010 um fünf Prozent. Es sei gelungen, mehr Verkehr von den Quartierstrassen auf die «Hochleistungsstrassen» zu verlagern.

Wir sind mit dem Radel da

Simon Kettner sieht als Grund für den zwei prozentigen Rückgang des Verkehrs allerdings auch in den vielen Baustellen, die im vergangenen Jahr die Stadt überzogen. Um zehn Prozent zugenommen hat der Verkehr auf den Autobahnen. Für diese ist allerdings der Bund zuständig. In der Strategie der Basler Regierung spielt der Rheintunnel eine wichtige Rolle. Dessen Planung sei weit fortgeschritten und davon erhoffe man sich eine weitere Entlastung. Während der ÖV zwischen 2010 und 2015 ein stetiges Wachstum habe verzeichnen können, ging das Wachstum in den letzten zwei Jahren zurück. Basel wäre nicht Basel käme nicht auch der Drahtesel zur Sprache. Hier erklärt Kettner, dass 2016 wegen des Wetters ein schlechtes Velojahr gewesen sei. 2017 hingegen habe einen Zuwachs von drei Prozent gebracht, in den vergangen sieben Jahren habe der Veloverkehr gar um 26 Prozent zugelegt.

Während die 2015 beschlossene Verkehrsstrategie der Basler Regierung durchaus aufzugehen scheint, auch wenn es im politischen Alltag - etwa im Grossen Rat - nicht immer so aussieht, so rechnen Wessels und Kettner damit, dass die Pendlerströme weiter zunehmen werden. So dass auch die Autobahnen weiter stark belastet werden. Da auch der ÖV seine Kapazitätsgrenzen erreicht hat, müsse das Tramsystem ausgebaut und der Takt der S-Bahnen erhöht werden (viertelstunden-Takt).

Hitziges Gefecht

Zwischen Boom und Verkehrskollaps: Wessels will weiter auf Kurs bleiben. So sollen in den Quartieren weiter 30er Zonen eingeführt werden. Auch am «Herzstück», das den Bahnhof SBB unterirdisch mit dem Badischen Bahnhof und dem Bahnhof St. Johann verbinden soll, wird der Verkehrsminister festhalten. Konkret weitergehen soll es auch mit der Digitalisierung. So sollen in Zukunft mehr Verkehrsträger leichter zu teilen sein. Hier will die Stadt Daten zur Verfügung stellen und gezielte Anreize setzen. Konkret umgesetzt sollen die «intermodalen Hubs» im städtischen Güterverkehr. Ein Projekt ist ja am Güterbahnhof Wolf geplant, wo zentral per LKW angeliefert und per Elektrovelo dann feinverteilt werden soll.

Politisch hat der Verkehr als Zankapfel eine lange Tradition. Die Gräben zwischen links und rechts sind unversöhnlich. Aus heutiger Sicht stimmt es nachdenklich, dass das Basler Stimmvolk nach einem hitzigen Gefecht eine Tramverlängerung zur Erlenmatt abgelehnt hat, obwohl genau diese die angespannte Verkehrslage beruhigt hätte.