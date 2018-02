Verkehrsunfall mit Verletzten in Lörrach

Auf der Landstraße zwischen Steinen und Lörrach-Hauingen kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. An diesem waren drei Autos beteiligt, zwei Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Zum Unfall kam es, da ein 52 Jahre alter Mercedes-Fahrer beim Linksabbiegen in Richtung Entenbad einen entgegenkommenden BMW übersehen hatte. Beide Pkws prallten im Einmündungsbereich ineinander. Der Mercedes wurde noch gegen einen heranfahrenden Pkw einer 66 jährigen geschleudert, der BMW kollidierte weiterhin mit einem Verkehrszeichen. Der Mercedes-Fahrer und der 32 Jahre alte

BMW-Fahrer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden, ebenso wurde die Verkehrseinrichtung beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte bei insgesamt rund 30000 Euro liegen. Zur Fahrbahnreinigung waren die Feuerwehr und die

Straßenmeisterei im Einsatz.