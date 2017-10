Verkehrsunfallflucht auf der A 861 bei Rheinfelden

Am Samstag, 21.10.17, gegen 13:30 Uhr, stand ein Verkehrsteilnehmer mit seinem blauen VW Scirocco auf der A 861/Abfahrt Rheinfelden-Süd im Stau in Richtung Schweiz. Er selbst befand sich auf der linken Fahrspur und ärgerte sich über die Fahrzeuge, welche auf der mittleren Spur rechts vorbeizogen und sich erst vor dem Grenzübergang einordneten. Um dies zu verhindern stellte er sich auf den Mittelstreifen, sodass niemand mehr rechts an ihm vorbeifahren konnte. Der Fahrer in einem grauen Opel Astra hinter ihm, interpretierte dieses Manöver wohl als Fahrstreifenwechsel und fuhr links an dem VW vorbei. Der VW-Fahrer wollte wiederrum seinen Platz nicht freimachen und zog wieder nach links. Hierbei kollidierten die Fahrzeuge jeweils mit ihren Rückspiegeln. Der Opel-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Weil am Rhein unter der Telefonnummer 07621/98000 in Verbindung zu setzen.