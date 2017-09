Der Geschädigte fuhr mit seinem blauen Peugeot 408 auf der B34 in Fahrtrichtung Bad Säckingen. Vom Parkplatz der Evonik wurde dem Geschädigten von einem dunklen Mercedes die Vorfahrt genommen, so dass der Geschädigte nach links ausweichen musste und mit einer Verkehrsinsel kollidierte. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden geben sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung zu setzen.