Verkehrsunfallflucht in Weil am Rhein

Am Donnerstagabend, zwischen 17.15 Uhr und 18.50 Uhr, wurde ein in der Humboldtstrasse geparkter grauer Skoda Octavia mit französischer Zulassung durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Nach bisheriger Sachlage parkte der unbekannte Verkehrsteilnehmer von den auf dem Areal des Kant-Gymnasiums befindlichen Parkplätzen rückwärts aus und fuhr mit dem Heck in die Fahrertür des geparkten Skoda. Möglich wäre auch, dass der Unfallverursacher dem Gegenverkehr ausweichen wollte und dabei seitlich in den geparkten Skoda fuhr. Am Skoda entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Anschließend hinterließ der Verkehrsteilnehmer einen in englischer Sprache verfassten Notizzettel an der Windschutzscheibe des beschädigten Autos und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Die auf dem Zettel notierte Telefonnummer ist nicht vergeben oder unvollständig. Da im Tatzeitraum im Schulkomplex des Kant-Gymnasiums mehrere Kurse der Volkshochschule stattfanden, könnte der Unfall möglicherweise beobachtet worden sein. Zeugen oder auch der Verursacher selbst gebeten sich telefonisch beim Polizeirevier Weil am Rhein zu melden (+497621-9797-0).